© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez è tornato a segnare e la Fiorentina deve portargli molto bene visto che in una settimana ha siglato due reti ai viola tra campionato e Coppa Italia. Devastante la sua accelerazione conclusa con il gol del 2-1 e anche nel resto della partita è stato una vera e propria spina nel fianco per tutta la retroguardia viola. Nel finale di stagione Gasperini avrà bisogno delle sue giocate e della sua personalità, per provare a inseguire il sogno Champions League e la Coppa Italia.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5