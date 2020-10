Le pagelle di Gomez: la Crusca dovrà inventare un nuovo aggettivo per definirlo

Non fosse argentino, lo chiameremmo Guglielmo Tell per la precisione con scarica il pallone sotto la traversa in occasione del gol. L’Atalanta vince 4-0 in Danimarca e si gode ancora il Papu, Alejandro Gomez, uno che gli avversari randellano, evidenzia La Gazzetta dello Sport, ma se ne porta a spasso sempre due o tre. Entusiastico il commento di Tuttosport: “L’Accademia della Crusca dovrà inventare qualche nuovo aggettivo per questo giocatore”, mentre il Corriere dello Sport definisce la rete del 2-0 “un gol da mille e una notte da fuori area”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7