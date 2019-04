Le pagelle di Gomez - 'Papu' padrone assoluto del campo al Tardini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Padrone del campo, incontrastato. Alejandro Gomez è senza dubbio il man of the match nella vittoria dell'Atalanta a Parma. Alla sua prestazione, d'altronde, manca soltanto il gol, perché nel corso dei minuti il 'Papu' spazia e cambia ruolo offrendo però sempre gli stessi risultati. Attaccante nel primo tempo, 'tuttocampista' nel secondo. Dai suoi piedi nascono pericoli costanti e anche due reti della Dea: l'intuizione per l'1-1 di Pasalic e l'apertura per Castagne che porta al 2-1 di Zapata. Una volta che ha la palla tra i piedi non gliela togli più: 7, 7,5 e 8 a raffica.

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7,5