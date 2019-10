E' stato uno dei protagonisti del match contro la Lazio. Il Papu Gomez, oltre ad aver realizzato il terzo gol per l'Atalanta, si è dimostrato imprendibile risultando per tutte le testate fra i migliori in campo. "Devastante per larghi tratti della gara - il commento di Tuttomercatoweb.com - quando porta a spasso tutta la difesa della Lazio. Suo il gol che sembrava aver chiuso la partita, mentre nel secondo tempo ha il demerito di non chiudere davvero la sfida a tu per tu con Strakosha. Corre per tutta la gara e alla fine è davvero stremato".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5