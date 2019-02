© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia di Atalanta-Milan Alejandro 'Papu' Gomez compiva 31 anni, ma dopo la serata dell'Atleti Azzurri d'Italia, all'indomani del suo compleanno, difficilmente avrà avuto voglia di festeggiare. Gioca quasi da regista basso, smistatore di palloni, cerca spazi ma mette in serie troppi errori, peccando di scarsa lucidità. A bailare non è il Papu stavolta, ma Paquetà che spesso ha la meglio nei contrasti con l'argentino. Sottotono, serata grigia per l'ex Catania.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5