Fra i protagonisti dei nerazzurri nel 6-2 che l’Atalanta ha rifilato al Sassuolo. Stiamo parlando ovviamente del Papu Gomez che anche ieri è andato a segno al Mapei Stadium ma non solo. Questo il commento di TMW: “Assist per Zapata, gol per lo 0-2, una traversa straordinaria, passaggio per Ilicic. Il migliore in campo”. “Due assist e un gol - scrive l’edizione odierna del Corriere di Bergamo -. Il Papu migliora il feeling con la posizione di trequartista”.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5.

Gazzetta dello Sport: 7,5.

Tuttosport: 7,5.

Corriere di Bergamo: 7.