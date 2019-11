"Si gioca alla grande l'unica carta a sua disposizione: scelte logiche e vincenti", La Gazzetta dello Sport motiva così questa mattina il suo 7 in pagella a Luca Gotti. L'allenatore ad interim dell'Udinese, d'altronde, sfrutta al meglio l'opportunità concessagli contro il Genoa: vittoria per 3-1 in rimonta alla sua prima, e probabilmente ultima, gara sulla panchina bianconera. One Shot One Kill, grazie e arrivederci. Voto 7 in pagella quasi all'unanimità, dunque, tra i giudizi locali e nazionali di oggi.

Questi i voti di Luca Gotti:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoUdinese: 7