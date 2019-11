© foto di www.imagephotoagency.it

Due sconfitte in altrettante partite. E sette gol subiti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'esperienza di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia non è certo cominciata bene. Il tecnico, evidenzia La Gazzetta dello Sport, "eredita problemi", ma i guai sono più sotto il profilo della crisi psicologica che di gioco, per la rosea. Voto 5 sui tre principali quotidiani sportivi, mezzo voto in più per noi di TMW, considerato il primo tempo in cui il Brescia si era lasciato apprezzare. Ma la stagione sembra destinata a finire male se non si troveranno soluzioni di gioco offensivo. Qualcuno ha detto Balotelli?

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

TuttoJuve: 5,5