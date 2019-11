Male, malissimo la prima di Fabio Grosso. "Esordio da incubo per il nuovo tecnico del Brescia. Quattro gol subiti, l'espulsione di Mateju alla fine del primo tempo, fischi e cori in favore di Corini da parte dei tifosi", è la nostra lettura su TMW: voto 4,5 in pagella. È meno severa invece La Gazzetta dello Sport, che boccia il nuovo allenatore delle Rondinelle con un 5,5: "Col senno del poi sbaglia a lasciar fuori Donnarumma per Ayé. Ma è appena arrivato". Un alibi che non gli viene concesso però neanche dal Corriere dello Sport, che condanna il debutto di Grosso al Rigamonti con un impalpabile 4. Inizio, dunque, tutto in salita per il campione del mondo.

Questi tutti i voti di Grosso:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

TuttoBrescia: 4,5