Le pagelle di Hakimi: due gol per la tranquillità nel periodo più duro. Messaggio a Darmian

vedi letture

Escluso a sorpresa col Borussia Monchengladbach, Achraf Hakimi era chiamato a battere un colpo contro il Bologna. E ne ha battuti due. Migliore in campo per distacco, l'ex Real Madrid merita il 7,5 in pagella che gli abbiamo assegnato noi di TMW, stesso voto di Tuttosport. Mezzo punto in più dagli altri quotidiani, che lo elogiano con un 8 pieno. Come per dire a Darmian, che l'aveva scalzato dall'undici titolare in Champions League, "La fascia è ancora mia". Il Corriere dello Sport scrive che quando attacca fa paura, mentre per il Corriere della Sera questa doppietta "gli regala tranquillità dopo un periodo non semplice".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8