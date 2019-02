© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella con la Sampdoria è stata probabilmente l'ultima partita di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Una prestazione sontuosa, come dimostrano i voti assegnati al capitano azzurro da parte dei quotidiani. La Gazzetta dello Sport lo premia con 6,5: "La partita si sblocca grazie a una sua grande palla profonda per Callejon. Non è l'unica cosa buona della serata. Il saluto alla sostituzione è di addio". Mezzo voto in più da TMW: "Ma dove vai? Torna in campo il capitano e non a caso il Napoli torna a girare con le giuste geometrie, i giusti tempi. Spaziale il lancio che ha dato il via all'azione del vantaggio"

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 7

Il Mattino 7,5

Corriere della Sera 7

Tuttomercatoweb.com 7