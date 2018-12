© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata difficile anche per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli affonda insieme alla sua squadra, sbattuta fuori dalla Champions League e retrocessa in Europa League. “Tanti, troppi errori in fase di impostazione” scrive TMW mentre Tuttonapoli.net sottolinea che i “cambi di gioco propiziano le poche occasioni del Napoli nella prima ora di gioco. Negli ultimi 20' resta lucido e prova ad allargare il Liverpool quando inizia a difendere basso”. Per La Gazzetta dello Sport lo slovacco risulta addirittura il peggiore in campo, poiché “è assurdo che un capitano non pervenga in una notte così importante”. "Una zattera in mezzo al mare", secondo il Corriere della Sera.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5

Tuttonapoli.net: 5,5