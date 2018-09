Le pagelle di Handanovic, colpevole o innocente? La stampa divisa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il gol beffardo subito sabato contro il Parma, altra serata difficile per Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ieri all'esordio assoluto nella fase a gironi di Champions League. E' finita per il meglio, come sappiamo, ma il gol subito da Eriksen dopo evidentissima e involotaria deviazione di Miranda deve aver fatto infuriare lo sloveno, superato da un'altra traiettoria imprevedibile. Lo era davvero? La stampa si divide: Corriere della Sera e Gazzetta sono innocentisti, TMW e Tuttosport invece ravvisano delle responsabilità in occasione del gol di Eriksen.

TuttoMercatoWeb.com: voto 6

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 7

Tuttosport: voto 5