Le pagelle di Handanovic: la prima da capitano, con coro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fioccano i 6,5 per la prima partita da capitano di Samir Handanovic, portiere sloveno che ha rilevato la fascia dopo Mauro Icardi. "Un solo intervento decisivo", per la Gazzetta, che però spiega come "protegge il successo e scaccia chissà quali polemiche". Che probabilmente sarebbero arrivate dai social, vista la citazione serale di Mark Twain. A fine partita parte il coro: "C'è solo un capitano". Chissà come l'avrà presa quello precedente.

Gazzetta dello Sport 7:

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoMercatoWeb: 6,5