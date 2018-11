Le pagelle di Handanovic: saracinesca a San Siro. Il migliore dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il migliore in campo dell'Inter, un vero e proprio muro fino al gol di Malcom. Samir Handanovic è stato decisivo nella sfida di ieri a San Siro contro il Barcellona e se i nerazzurri hanno pareggiato e sono rimasti in partita fino all'ultimo minuto il merito è soprattutto suo. Almeno due miracoli, tante altre parate determinanti: l'istinto non lo ha mai tradito ma deve rimandare la festa per il suo primo cleen sheet in Champions League.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7

QS: 7,5