Le pagelle di Handanovic: sbaglia su Cassata e manca il tris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sbaglia in occasione del tiro di Cassata, troppo lento nello scendere e con poca forza nel respingere. Samir Handanovic è tra i peggiori in campo nell'Inter, per fortuna dei nerazzurri in una serata dove l'attacco gira a meraviglia: FcInterNews.it sottolinea che vere occasioni per riscattarsi comunque, non ne arrivano. Dopo due clean sheet, manca l'occasione di fare tris, anche se il rendimento della difesa davanti a lui è più che buono.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews.it: 5,5

Tuttosport: 5,5