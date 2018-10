Le pagelle di Handanovic: Superman tra i pali. Ancora decisivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Resta fermo sul rigore ma Antenucci spara fuori, poi tira fuori due parate da portiere vero. Incolpevole sul gol di Paloschi visto che sia Skriniar che Miranda non si fanno trovare pronti. Per Samir Handanovic la pecca è rappresentata dal suo gioco col pallone tra i piedi ma in porta si è trasformato davvero in Superman, ancora una volta. Se l'Inter è uscita definitivamente della possibile crisi un po' di meriti li ha anche lui, anche se deve evitare i cali di tensione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera:

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7

FcInterNews.it: 6