Le pagelle di Handanovic: una serata da San Samir. MVP unanime, è strepitoso

Una serata da San Samir da Lubiana. Il portiere sloveno para il parabile e lo fa da assoluto protagonista. Da migliore in campo. Dopo prestazioni dove non aveva convinto fino in fondo, in uno scontro diretto e in una gara così importante, fa dei salvataggi non solo efficaci ma pure belli. E lo fa con freddezza, visto che dalle sue parti il Napoli non si affaccia fino al sessantottesimo. La parata sul tacco di Lozano è di quelle che rivedremo a lungo nei rulli degli highlights del campionato 2020/2021.

Tuttomercatoweb.com 7.5

Gazzetta dello Sport 8

Tuttosport 8

Corriere dello Sport 8