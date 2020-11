Le pagelle di Hateboer: bruciato, non si capisce se difende oppure offende

Qualche difficoltà fisica, ma anche Hans Hateboer, come tutta l’Atalanta, è stato spedito al bar da Diogo Jota e dal Liverpool ieri sera. La Gazzetta dello Sport individua proprio nella condizione fisica l’unica attenuante, senza però esimersi dall’assegnargli 4,5 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport (“poco determinato, bruciato dal portoghese”), mentre Tuttosport sale a 5 ma conclude in maniera netta: “non si capisce se difende oppure offende”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5