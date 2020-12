Le pagelle di Hauge: un altro coniglio estratto dal cilindro. Ma non piace proprio a tutti

"Dopo la straordinaria prova contro il Celtic, tira fuori ancora il coniglio dal cilindro", scriviamo su TMW in merito alla partita di Jens Petter Hauge. Il norvegese del Milan fa partire l'azione del 2-0 rossonero con un preciso filtrante per Rebic. Una giocata enfatizzata anche dalla Gazzetta dello sport, che parla di un Hauge subito propositivo dal momento del suo ingresso in campo. Voti più che positivi un po' ovunque, ma non su Tuttosport che dà 5,5 a Hauge: "Passo indietro rispetto alle prestazioni di Coppa".

Le pagelle di Hauge

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5