Le pagelle di Hauge: veni vidi vici. Il gol testimonia la bontà dell'investimento del Milan

Veni vidi vici, entra e in pochi minuti segna il suo primo gol rossonero. Parliamo così su TMW di Jens Petter Hauge, talento del Milan in gol ieri sera nel successo sul Celtic. Per la Gazzetta dello Sport è un gran bell'auspicio, mentre Tuttosport spiega come la rete segnata ieri sia la testimonianza della bontà dell'operazione chiusa dal Milan in estate.