Le pagelle di Higuain: almeno due cene da pagare a Suso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prima doppietta in rossonero per Gonzalo Higuain e tre punti per il Milan che adesso si preparerà al meglio durante la sosta in vista del derby contro l'Inter. L'affiatamento con Suso è perfetto e il centravanti si è già conquistato il suo nuovo pubblico. Fondamentale per Gattuso e per i rossoneri, che dopo un avvio non eccelso adesso migliorano di settimana in settimana, anche grazie al Pipita. E La Gazzetta dello Sport si chiede: "Quante cene dovrà pagare a Suso?".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5