Altro che in partenza. Gonzalo Higuain veniva considerato nel pre-campionato come giocatore con la valigia in mano ma il Pipita ieri, timbrando il cartellino da buon bomber di razza, si è guadagnato forse una fetta di riconferma. Questo il commento di TMW: “E’ la sua partita. Perché gioca contro il suo passato, e si gioca il suo presente. Il gol è una perla, è centrale nelle trame offensive dei bianconeri. Passo dopo passo, si è ripreso davvero la Juve. E lo Stadium: standing ovation, all'uscita dal campo”.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Il Mattino: 7

TuttoJuve.com: 7,5