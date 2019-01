Le pagelle di Higuain - L'avventura al Milan finisce in modo anonimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Gonzalo Higuain al Milan finisce con una sconfitta, la febbre e venti minuti in cui il Pipita ha provato, senza riuscirvi, a riprendere la Juve. Troppo poco per giudicare un campione come l'argentino, che in rossonero magari non lascerà un grande segno, ma in Serie A lo ha fatto eccome. Per queste ragioni, TuttoMercatoWeb ha deciso di assegnargli un senza voto. Che forse rispecchia l'essenza della sua breve esperienza milanista. L'alternativa era il 6, voto difatti condiviso dai principali quotidiani. "Finisce a discutere e a farsi calmare nel dopo-partita, come una Juve fa", scrive La Gazzetta dello Sport. Vola più basso La Stampa, che gli riserva un 5.