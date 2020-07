Le pagelle di Higuain: non un bel segnale per Lione, lontano dal suo potenziale

vedi letture

Ritorno da titolare senza gol per Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, come tutta la Juventus, ha deluso contro il Cagliari. I più "cattivi" siamo stati noi col 4,5 ma anche su La Gazzetta dello Sport spicca il suo 5: "Non un bel segnale per Lione, serata grigia". Più clementi i colleghi del Corriere dello Sport (5,5): "continua a essere lontano dalle sue potenzialità". Si sale alla sufficienza per Tuttosport: "ci prova, più rifinitore che goleador".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

TuttoJuve: 5