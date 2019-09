"I compagni lo cercano ma gli manca l'istinto del killer d'area, nonostante ci provi fino alla fine". È questa, in sintesi, la valutazione che porta Tuttosport a valutare in modo positivo la prova di Gonzalo Higuain; il quotidiano torinese, insieme a La Stampa, è l'unico a non assegnare un'insufficienza al Pipita, che resta ancora a secco. Sarri continua a dargli fiducia e lui ci mette tanto impegno; con Dybala c'è intesa ma il ritorno di Cristiano Ronaldo farà accomodare uno dei due in panchina.

TuttoMercatoweb.com 5,5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Tuttosport 6,5

Il Corriere dello Sport 5

La Stampa 6,5

TuttoJuve 5,5