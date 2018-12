© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prosegue il digiuno di Gonzalo Higuain. Il Pipita è un po’ il simbolo della crisi di risultati che il Milan sta vivendo. Pomeriggio anonimo per l’attaccante argentino che contro la Fiorentina non ha lasciato il segno. Questo il commento di TMW: “Non tira in porta, non si rende pericoloso. Il Milan non segna in campionato da tre partite consecutive e gli alibi dell'argentino poco servito reggono fino a un certo punto”. Negativo anche il commento dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Non sta bene (schiena) e si sente incompreso: i compagni non lo cercano come lui vorrebbe. Sembra chiedersi: ’Che ci faccio qui?’”.

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Milannews.it: 5