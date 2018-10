Le pagelle di Higuain: tanto nervosismo. Poco e nulla in attacco

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gonzalo Higuain e una partita fatta più dal nervosismo che dalle giocate. Le scorie del derby non le ha ancora superate, il duello a distanza perso con Icardi è ancora nella sua mente e contro il Betis si è fatto notare più per le proteste, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, che per le azioni da gol. Non da lui il gol che si divora solo davanti a Pau Lopez: deve ritrovare subito il gol per lasciarsi alle spalle il periodo opaco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5