Le pagelle di Higuain: torna e segna. L'imprescindibile di Gattuso

Un altro gol, al rientro dopo gli acciacchi fisici, e il Milan può continuare a sorridere in Europa. Gonzalo Higuain è tornato nel migliore dei modi in campo e i rossoneri si sono aggrappati anche a lui per uscire da una situazione che non si stava mettendo affatto bene. Il Pipita è imprescindibile per Gattuso e lo si è visto anche della sfida di San Siro contro l'Olympiacos.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7