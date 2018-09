Le pagelle di Higuain: trascinatore del Milan, ha rotto il ghiacchio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È il Milan di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino ha evitato ai rossoneri la figuraccia contro il Dudelange (vittoria milanista per 1-0 in Lussemburgo) e per tutti gli osservatori è stato il migliore in campo. Più "generoso" TMW che gli assegna un 7 ("è già diventato il trascinatore assoluto della formazione rossonera") ma in generale non si va sotto il 6,5. "Ha rotto il ghiaccio" scrive Tuttosport.

Le pagelle di Higuain

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5