Le pagelle di Hysaj: peccato mortale e gran sofferenza con Kouamé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le note dolenti in casa Napoli, malgrado il successo sul Genoa, c'è la prestazione negativa di Elseid Hysaj, autore del "peccato mortale sul gol di Kouamé", come scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5 pieno in pagella ed evidenzia la sua sofferenza dinanzi all'attaccante genoano. Stesso voto arriva dal Corriere della Sera, mentre Il Mattino è più clemente e gli concede un mezzo punto in più: "Con il garbo del gentiluomo d'altri tempi apre la porta a Kouamé".

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 5,5