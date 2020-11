Le pagelle di Iachini: senza attaccanti e senza idee. E la fiducia resta in bilico

vedi letture

“Commisso ha più volte ribadito la fiducia nel suo tecnico, continuerà a farlo?”, ci chiediamo su TMW parlando di Beppe Iachini e della brutta sconfitta della sua Fiorentina contro la Roma. Al centro delle critiche, lo scarso gioco viola e le scelte di formazione: “La formazione iniziale senza attaccanti funziona solo 10’. La strategia no paga”, scrive il Corriere dello Sport. Analisi simile di Tuttosport, che spiega come dopo la partenza senza attaccanti, finisca col tridente Vlahovic-Cutrone-Kouame. Ma una volta in svantaggio, ovvero dopo 12’, la sua Fiorentina non trasmette più uno stralcio di idea sul campo.