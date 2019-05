© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In assenza di Bruno Alves, Simone Iacoponi si carica sulle spalle la retroguardia crociata e sfodera una prestazione solida e di personalità, soprattutto nel finale di gara. La Fiorentina nonostante la disperazione non riesce a sfruttare le palle gol create ed il merito è anche suo. Tanto che per la Gazzetta dello Sport "è il simbolo del Parma che conquista la salvezza".

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

ParmaLive: 6