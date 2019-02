© foto di Federico Gaetano

Due mesi dopo, riecco Iago Falqué in gol. Lo attendevano tutti, anche Mazzarri sa che è l'uomo dotato di maggior estro in rosa e per questo vuole affidarsi a lui nella bagarre europea. Contro l'Atalanta, oltre alla gioia personale che chiude il match, tante altre ottime giocate (dal secondo tempo in avanti). La speranza è che il gol possa segnare la svolta della sua stagione.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7