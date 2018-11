Le pagelle di Iago Falque: sempre tra i migliori. Decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iago Falque continua a essere uno dei migliori giocatori a disposizione di Walter Mazzarri e dal giorno del suo rientro in campo dopo l'infortunio le cose sono cambiate in meglio per il Torino. Suo il gol del 3-0 a Marassi contro la Samp a coronamento di un'altra grande prova dello spagnolo, davvero indispensabile per i granata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Repubblica: 7