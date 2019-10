Terza in campionato, prima dall'inizio, critica e tifosi si aspettavano un giocatore debordante e carico. Invece i giudizi sono tutti decisamente negativi. "Rimane nel cantuccio per tutto il primo tempo", scrive di lui Tuttosport. "Trasparente", per Il Corriere dello Sport. Probabilmente Walter Mazzarri lo ha rimesso in campo troppo presto dall'inizio, con Tuttomercatoweb.com che di lui dice "torna titolare, ma non è ancora nella condizioni migliore e si vede. Un tiro non irresistibile ad inizio partita, poi il nulla".

I voti

Tuttomercatoweb.com 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 4.5

Tuttosport 4.5

Stampa 5.5