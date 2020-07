Le pagelle di Ibanez: piedi brasiliani e intelligenza mediterranea. Una sorpresa

L'Atalanta continua a non sbagliare un colpo. Roger Ibanez da Silva, prelevato dalla Dea nel gennaio 2019, ha mostrato ieri tutte le sue qualità, in una sfida tutt'altro che semplice. Il difensore brasiliano, classe 1998, può diventare un riferimento importantissimo nella difesa di Fonseca, ma dovrà cominciare ad essere costante nel rendimento. Intanto, per la partita di ieri contro l'Inter, piovono complimenti e voti altissimi in pagella. L'ex Fluminense è un "giovane vecchio" per il modo in cui sta in campo e interpreta il ruolo. "Eleganza e sostanza, piedi da brasiliano e intelligenza mediterranea" secondo noi di iTMW, mentre per la Gazzetta ha le "stimmate del vero regista arretrato". Uno di quelli che piacciono a Guardiola, per intenderci.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Il Messaggero 7

Il Corriere dello Sport 6,5