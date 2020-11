Le pagelle di Ibrahimovic: eterno, calamita e orefice. Ha fatto crescere tutto il Milan

Il simbolo del Milan primo in classifica, in solitaria, è ancora una volta lui: Zlatan Ibrahimovic. Per quasi tutti è il migliore in campo nel successo sull’Udinese, ci mancherebbe se segni un gol in simil rovesciata e fornisci un assist al bacio. “Coinvolto in 23 gol nelle ultime 22 partite giocate in Serie A”, sottolineiamo su TMW. Dal suo arrivo, per la Gazzetta, “ha trasmesso uno spirito che ha reso tutti più forti”. Per Repubblica è una “calamita che attira il gioco e lo trasforma in oro”, mentre il Corriere della Sera parla semplicemente di “eterno Zlatan”. Con quelli di ieri, ha messo lo zampino in 23 gol nelle ultime 22 partite.