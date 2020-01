© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

IZ back! Zlatan Ibrahimovic è stato, all'unanimità, il migliore in campo di Cagliari-Milan. "Gioca a un tocco, sa che non ha di più. Ma anche così fa effetto, vedi il 2-0", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla convincente e decisiva prova di Ibra. Subito protagonista, alla prima da titolare nella sua nuova avventura a tinte rossonere, e a segno in Serie A addirittura 2.806 giorni dopo l'ultima volta. Un gol, un altro annullato, un palo esterno... Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il 38enne Zlatan così "ha restituito un sorriso a milioni di tifosi". Meritatissima, dunque, la pioggia di 7,5 in pagella di questa mattina (c'è solo un 7).

Questi tutti i voti di Zlatan Ibrahimovic:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews.it: 7,5