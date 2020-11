Le pagelle di Ibrahimovic - Stavolta nemmeno Zlatan raggiunge il 6. Un tiro centrale e nulla più

vedi letture

Alla fine, anche Zlatan Ibrahimovic ha deciso di riposarsi. Di concedersi una giornata da comune mortale. “Una bomba centrale su punizione poi nulla più”, scriviamo su TMW. La Gazzetta sottolinea come il gioco non lo aiuti affatto, con Pioli che lo toglie quando la partita è oramai indirizzata. “Nemmeno l’instancabile Ibra può far qualcosa per salvare il Milan. Esce nella ripresa scuro in volto”, spiega il Corriere dello Sport.

Le pagelle di Ibrahimovic

TMW 5,5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5,5