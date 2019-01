© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

70 minuti per vedere la prima conclusione verso la porta di Consigli. Non è stata certamente una serata memorabile per Mauro Icardi. Il capitano dell’Inter è stato chiuso dalla retroguardia del Sassuolo e non si è reso praticamente mai pericoloso. “Si vede per la prima volta al 71esimo con un colpo di testa fuori di qualche metro - commenta TMW -. Partita difficilissima la sua, stretto in mezzo alla fisicità dei difensori neroverdi. Viene cercato poco dai compagni, non fa molto per cambiare questa inerzia”. Questo invece quanto scritto dai colleghi di Fcinternews.it: “Il primo tempo è un continuo lottare tra Magnani e Peluso, i palloni toccati sono pochi nonostante il tanto movimento. Il primo tentativo verso la porta arriva dopo 70', ma lo stacco di testa termina largo. Quando scivola in area sull'intuizione di Politano si capisce che non è la sua serata. Non aiutato anche dai compagni, è il grande assente della notte di San Siro”.

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

QS: 5

Corriere della Sera: 4,5

La Stampa: 4,5

Fcinternews.it: 5