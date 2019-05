© foto di PhotoViews

Quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter a San Siro e se così sarà non avrà certo chiuso nel migliore dei modi, anzi, probabilmente in uno dei peggiori possibili. La serata non è stata rovinata del tutto visto che i nerazzurri hanno centrato la qualificazione in Champions ma il suo errore dal dischetto rischiava di compromettere la stagione, una stagione davvero da dimenticare per il numero 9 argentino, subissato dai fischi di San Siro al momento dell'uscita dal campo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

FcInterNews.it: 5