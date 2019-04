© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Corre, cerca i compagni, si sacrifica, ma sbaglia un gol non da lui che pesa come un macigno. Mauro Icardi è tornato per la prima volta da titolare a San Siro ma non è riuscito a incidere fino in fondo. È certamente l'uomo più atteso: parte bene, sbaglia nel primo tempo, scompare nella ripresa. Ci si attendeva certamente qualcosa di diverso. Rimandato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

QS: 6

Tuttosport: 6