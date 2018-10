Le pagelle di Icardi: ha sempre ragione. Gol per la stagione

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non aiuta i compagni, non si sacrifica, meglio avere un centravanti che gioca con la squadra. Queste le tante frasi che si sprecano di settimana in settimana su Mauro Icardi, ma alla fine è sempre lui ad avere ragione, perché ancora una volta ha deciso una partita con un suo gol e in questo caso la partita non era una delle tante ma il derby di Milano, la più sentita nel capoluogo lombardo. Un colpo di testa quando la partita sembrava essere finita per mandare in delirio San Siro e per regalare tre punti fondamentali a Spalletti che si riprende il terzo posto dopo il momentaneo sorpasso della Lazio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5