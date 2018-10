Le pagelle di Icardi: lui segna e l'Inter vola. Prima doppietta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol con l'aiuto di Djourou nel primo tempo, una altro per regalare tre punti all'Inter nella ripresa. Mauro Icardi si è ripreso il suo posto e con i gol in Champions, contro Totteham e PSV, e quello a San Siro contro la Fiorentina è riuscito a far cambiare marcia alla squadra di Spalletti. Bomber, trascinatore e capitano: decisivo come pochi altri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5

FcInterNews.it: 7