© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareri diversi e discordanti, fra quotidiani e siti internet, sulla prestazione di Mauro Icardi contro il Napoli. Partito dalla panchina nel solito duello con Lautaro Martinez, Maurito entra nella ripresa e ha il merito di guadagnarsi e trasformare il rigore del definitivo 4-1 finale. E per il Corriere dello Sport, stranamente, "partecipa più del solito alla manovra". Per TMW, Corriere dello Sport e FcInterNews la sua prova merita la sufficienza. Mentre le altre testate, nonostante il gol della bandiera nerazzurro, la sua prova non arriva comunque al 6.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews: 6