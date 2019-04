© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nella sua carriera Mauro Icardi ha segnato otto gol alla Juventus, ma ieri non c'è riuscito. E' la mossa a sorpresa di Spalletti per la sfida ai bianconeri, stavolta però non si carica l'Inter sulle spalle completamente. Il bomber argentino non incide al massimo, resta a lungo nascosto e le sue due chance finiscono o su Szczesny o su Matuidi. Ma lavora comunque per la squadra, s'impegna. Ecco perché per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è sufficiente, così come per il Corriere della Sera, che ne sottolinea i buoni segnali. Mezzo voto in più da Tuttosport, che pone l'accento sulla sua forte mobilità. Sicuramente in ripresa il suo rendimento.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6