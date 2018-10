Le pagelle di Icardi: serata difficile, male nella prima occasione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Debutto amaro al Camp Nou per il grande ex: la Gazzetta dello Sport punta il dito in occasione del mancato tiro nell'unica chance del primo tempo, si riscatta parzialmente con l'assist per Politano. Per Mauro Icardi una serata difficile con Piqué attaccato alla sua figura e una partita in cui davvero non riesce a incidere. Di seguito le valutazioni dei quotidiani di oggi:

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5,5

Corriere dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 5,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5