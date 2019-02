© foto di www.imagephotoagency.it

Sono sette giornate che Mauro Icardi non trova il gol, da quando è all'Inter non era mai capitato che rimanesse a digiuno per così tanto tempo. E' un bomber per molti in crisi, l'argentino, che anche contro il Parma è apparso spompato, fuori condizione. Aspetto sottolineato anche da tanti quotidiani, che l'hanno seccamente bocciato per la prova di ieri sera. Una partita chiusa senza neanche un tiro in porta: ecco, questo non è proprio da lui.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 4