© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi non brilla nel successo dell'Inter sul Frosinone: pronti via, non sfrutta il regalo di Sportiello e nella ripresa si divora anche il 3-1, riscattandosi però mettendo in porta Vecino. TMW evidenzia che la sua prestazione farà discutere, anche perché in campionato non segna su azione dal 2 dicembre e stasera sbaglia almeno un paio di gol che un "altro" Icardi avrebbe siglato a occhi chiusi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews.it: 5,5

Tuttosport: 5,5